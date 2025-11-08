予測のつかない変化が続く時代、私たちはどうすれば希望を見出せるのでしょう。その道標を示してくれるのが占いです。空海が伝えた宿曜経(しゅくようきょう)をもとに、占星術研究家・水晶玉子さんが編み出したオリジナル占い「オリエンタル占星術」。雑誌連載を経て2016年に書籍化され、2026年版でついに10冊目を迎えます。ベストセラーとなった本書は、27宿ごとの運勢だけでなく、時代の波をどう乗りこなすかのヒントも授け