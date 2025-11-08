福岡県警城南署は8日、福岡市城南区の住民宅固定電話に7日、ガソリンスタンド店員を名乗る人物から「ガソリンスタンドで他人があなた名義のキャッシュカードを使用している」などの不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。