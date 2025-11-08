「大相撲九州場所」（９日初日、福岡国際センター）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝は８日、福岡県糸島市内の部屋宿舎ですり足、幕下力士に胸を出すなどして体を動かした。２度目の優勝を果たした今年初場所後に昇進。横綱としての初優勝を狙う今場所前にはロンドン公演に参加し、優勝を飾るなど横綱として多忙な日々を過ごした。時差ぼけなどもあった豊昇龍だが「なんとか間に合ったと思う。気を抜かずに１５日間頑張りたい。