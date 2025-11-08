フランスを代表するカトリーヌ・ドヌーヴを主演に迎え、竹野内豊、堺正章、風吹ジュンらが共演する映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』が全国で公開中。このたび、物語の核心をより深く味わえる「高崎ロケ地マップ」が公開された。【動画】映画『SPIRIT WORLD』メイキング映像エリック・クー監督が「この場所で映画を撮りたかった」という高崎電気館や、クレア（ドヌーヴ）の歌唱シーンを撮影した群馬音楽センターのほ