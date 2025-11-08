元乃木坂４６の相楽伊織（２７）が８日、都内で「相楽伊織２０２６カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行った。相楽は「すごくお気に入りの満足のいく一冊になった」と笑顔。四季を意識したカレンダーとなり、衣装はニットやデニム、浴衣とバリエーション豊かな内容。「全体的な色味や衣装で四季折々を楽しめるカレンダー」とうなずいた。今年も残り２カ月となり、「すごく自由にやらせてもらった１年だ