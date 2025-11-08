前ＤｅＮＡの三嶋一輝投手が８日、自身のインスタグラムを更新。巨人・坂本勇人内野手、萩尾匡也外野手、前西武・平井克典投手、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手、石田健大投手らとの会食の写真を投稿した。「勇人さんご馳走様でした。元気もらいました」「萩尾お肉焼いてくれてありがとう」「健大まだまだ頑張ってな」「平井お互いこれからお互いに謙虚に頑張ろう！」「とれもいい会でした♪」などと参加者へのメッセージを記した。