初代タイガーマスク率いるストロングスタイル（ＳＳ）プロレスは、１２月４日に後楽園ホールで行われる「２０周年記念大会」に、藤田和之（ノア）とケンドー・カシンが参戦すると発表した。カシンは参戦にあたり「ひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる。そこで平井代表、あなたの歌をもう一度聴きたい。『壊れかけのＲａｄｉｏ』を最後にもう一度聴きたい‥‥」とコメントした。また、団体初の男子