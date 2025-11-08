歌手・タレントで、元「おニャン子クラブ」の渡辺美奈代さん（56）が2025年11月4日、自身のインスタグラムを更新し、大人の全身ブラックコーデを披露した。「本日のお洋服」渡辺さんは、「本日のお洋服」とつづり、黒いミニスカートとブーツを合わせた全身ショットを投稿。「ブラックコーデ」とコメントを添えて、コーディネートについて説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットを羽織り、黒いミニスカ