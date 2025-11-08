【台風２６号】沖縄･奄美「大雨･大しけ･強風」 「大型で強い台風２６号」は発達しながら西に進んでいます。１０日（月）頃からは北、そして１２日（水）頃からは北東へと進路を変える見込みです。 ９日（日）～１８日（火）の、を、を画像で掲載しています。 【台風２６号】弱まりながら沖縄奄美へ 台風２６号は発達しながら進んでいますが、９日（日）の９３５hpa最大風速５０ｍ（予想）をピークに、１３日（木）