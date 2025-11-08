読売テレビの佐藤佳奈アナ（28歳）が、11月7日に公開された、読売テレビの公式YouTubeチャンネルに出演。レギュラー出演していた朝の情報番組「す・またん！」が終わってから「曜日感覚がなくなってしまって」と語った。関西テレビと読売テレビが、それぞれのYouTubeチャンネルでコラボ動画を公開することになり、読売テレビの佐藤佳奈アナと藤岡宗我アナ、関西テレビの村西理恵アナがトークを実施。村西アナが、「す・またん！」