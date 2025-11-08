サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が８日までに自身のＳＮＳを更新。愛犬「ぱん」とのほほ笑ましい２ショットを公開した。インスタグラムに「槙野とぱんとｃａｆｅ。いいコンビでしょ⁇どっちが可愛い⁉︎笑」とつづり、「＃ビションフリーゼ」と犬種名をタグ付けして投稿。愛犬とのショットを添えた。この投稿には、「パンちゃんの勝ちかなー？」「もちろんぱんちゃん！」「ぱんちゃんかわいすぎます