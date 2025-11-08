◆卓球ノジマＴリーグ（８日、神奈川・カルッツ川崎）女子の４位の京都は８日、神奈川・カルッツ川崎で首位の神奈川と対戦し、２―３で敗れた。エースの出雲美空はダブルスと、シングルスの２試合に出場して２戦２勝。工藤夢とペアを組んだダブルスでは、相手の長粼美柚、岡田琴菜ペアと第３ゲームのジュースまでもつれ込んだ末に、２―１での勝利。「出だしが悪かったが、相手のミスを誘って点数になったのでよかった