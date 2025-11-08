東京六大学野球リーグの早大は８日、２０２６年度の新幹部を発表。主将にはサウスポーの香西一希（九州国際大付）が就任した。副将には岡西佑弥（智弁和歌山）、寺尾拳聖（佐久長聖）、山根潤太郎（鎌倉学園）が就き、筆頭マネジャーにあたる主務は大野郁徳（早実）が務める（学年はいずれも３年）。香西は九州国際大付で明治神宮大会４強、センバツ８強入りした左腕。Ｕ−１８侍ジャパン高校日本代表にも名を連ねた。東京六