◇明治安田J1リーグ第36節岡山1―1川崎F（2025年11月8日U等々力）昇格1年目の岡山がJ1残留を決めた。勝ち点9差をつけていた降格圏18位の横浜FCが他会場で先に鹿島戦を終えて1―2で敗戦。残り2試合で降格の可能性がなくなった。敵地の川崎F戦は終了間際に追いついて1―1で引き分けた。9日に京都戦を控える17位の横浜Mは横浜FCと勝ち点5差があり、勝てば残り2試合で8差となるためJ1残留が決まる。