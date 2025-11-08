フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は８日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、ペアのフリーではショートプログラム（ＳＰ）４位の長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が自己ベストを更新する１３０・５９点で３位とし、合計２０２・１１点で４位に入った。サラ・コンティ、ニッコロ・マチー組（イタリア）が優勝。アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデ