◇明治安田J1リーグ第36節湘南5―2新潟（2025年11月8日レモンガススタジアム平塚）19位の湘南がJ2降格決定後の初戦で、同じく降格する20位の新潟に今季最多の5得点で快勝した。リーグ戦では5月11日東京V戦以来ほぼ半年ぶり、実に20試合ぶりとなる勝ち点3を手にした。湘南は前節の10月26日アウェー福岡戦に敗れ、9年ぶりとなるJ2降格が決定。31日には指揮5年目の山口智監督が今季限りで退任すると発表された。失意のサポ