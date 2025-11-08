TOSテレビ大分 大分県中津市の飲食店で食事をした客5人が腹痛などを訴え、大分県が調査した結果、カンピロバクターによる食中毒だと断定しました。県は店に対し、1日間の営業停止命令を出しました。 食中毒が発生したのは、中津市中央町の「焼き鳥 えにし」です。 県によりますと、10月30日に店で焼き鳥や鳥のたたきなどを食べた客5人が腹痛や下痢、発熱などの体調不良を訴えました。このうちの4人からカンピロバク