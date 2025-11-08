天皇皇后両陛下は、三重県の「鳥羽水族館」を訪れ、国内で唯一飼育されているラッコを見学されました。午後2時ごろ、両陛下は、近鉄鳥羽駅に到着し、県知事や市長などの出迎えを受けられました。両陛下の三重県訪問は6年ぶりで、集まった人たちの歓迎に笑顔で手を振り、「鳥羽水族館」に向かわれました。この水族館は、絶滅危惧種に指定されたラッコを国内で唯一飼育していて、両陛下は、ガラス面に張り付いたえさのイカをラッコが