国交省鉄道局長賞を受賞した塩川さんの作品（画像：交通環境整備ネットワーク）オリジナルの鉄道写真に自作の詩を添えて作品に仕上げる、新しい鉄道趣味が鉄道写真詩だ。鉄道写真詩を提唱する交通環境整備ネットワークが主催し、国土交通省鉄道局が後援、交通新聞社「旅の手帖」、鉄道博物館、東武博物館などが協賛する「鉄道写真詩コンテスト2025」の入賞・入選作品が決まった。2017年の初回から数えて９回目。７〜９月の応募期間