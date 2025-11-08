11月8日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは公式Xを通して、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第9節の群馬クレインサンダーズ戦においてタナー・ライスナーと田口成浩の欠場を発表した。 ライスナーは同5日に行われた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦で負傷し、本日脳震盪と診断を受けた。このため、群馬戦にはベンチ入りせず、チームにも帯同していない。 今