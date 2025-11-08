毎日の高塩分摂取は、腎臓の糸球体に過度な濾過圧をかけ、長期的には腎機能低下を引き起こす可能性があります。腎障害と高血圧は相互に悪化させ合う関係にあり、悪循環を形成します。このセクションでは、腎機能への影響メカニズムと、電解質異常による心循環器合併症について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治