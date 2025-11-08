圧巻のゴールショーだ。J２降格が確定しているチーム同士の対戦。11月８日にJ１第36節で湘南ベルマーレとアルビレックス新潟が相まみえた。先手を取ったのは湘南。35分にエース鈴木章斗のゴールで均衡を破ると、38分に平岡大陽が追加点を奪う。迎えた後半、湘南がさらに得点を重ねる。52分に小野瀬康介、70分に鈴木章、73分に奥野耕平がネットを揺らす。 その後は85分、90＋１分に失点した湘南だが、５−２で勝利。今