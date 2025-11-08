Image: Frontiers in Human Neuroscience 2022年6月13日の記事を編集して再掲載しています。 え？動いてない？あなたはレアな14％の人かも。黒い部分大きくなってない？この画像、ちょっと大きくして真ん中の黒いところをジーッと見てください（オリジナル画像はこちら）。黒いところがモワモワ〜っと大きくなって穴の中に落っこちてしまうような感覚になりません？ これを作成したのは視覚