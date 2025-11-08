ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演する、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第2弾が、YouTubeチャンネル『ABEMAスポーツ【公式】』で3日に公開された。ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第1弾場面カット(C)AbemaTV,Inc.○マギーにプロドリフトドライバーがお手本を見せる第2弾では、マギーが「8の字ドリフト3周」に挑戦。第1弾で習得した「定常円ドリフト」が1つのパイロンを見て回れば良いのに対