第3日、通算15アンダーで首位の荒木優奈＝瀬田GCTOTOジャパンクラシック第3日（8日・滋賀県瀬田GC＝6616ヤード、パー72）日本ツアー2勝目を狙う20歳の荒木優奈が65をマークし、68で回った米ツアー通算6勝の畑岡奈紗と通算15アンダーの201で首位に並んだ。1打差の3位に山下美夢有がつけた。日本ツアーの年間ポイントランキングでトップの佐久間朱莉が通算12アンダーの4位。11アンダーの5位に鈴木愛、10アンダーの6位に高橋彩華