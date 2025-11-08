巨人・泉口友汰は、プロ2年目の今季自身初の規定打席に到達し、リーグ2位の打率.301、出塁率もリーグ3位の.362と飛躍の1年になった。泉口は今季開幕二軍スタートで、開幕からショートでスタメン出場していたのは門脇誠だった。泉口は開幕直後の4月4日に一軍登録されると、『8番・ショート』でスタメン出場した4月9日のDeNA戦で2安打とアピール。同日から6試合連続安打を放ち、4月17日のDeNA戦をノーヒットで終えるが、4月18日