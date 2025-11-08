¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê8Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë¥­¥ã¥ó¥×Âè3¥¯¡¼¥ë¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡£1·³¼çÂÎ¤Î¸áÁ°ÁÈ¤È¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¼çÂÎ¤Î¸á¸åÁÈ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÂ­¤ò»È¤Ã¤¿ºîÀï¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é¹ÈÁÈ¤ÎÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ç1¡¢3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ëÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÅðÎÝ¡£