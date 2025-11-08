香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）の招待を受諾したジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は、引き続き武豊騎手が騎乗することが分かった。１１月８日、管理する武英調教師が明らかにした。同馬は函館スプリントＳ、ＣＢＣ賞、スプリンターズＳと３戦連続で２着。全て武豊騎手とコンビを組んでいる。トレーナーは「２７日頃に検疫厩舎に入るので、逆算