◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節湘南５―２新潟（８日・レモンＳ）前節ともにＪ２降格が決まった１９位湘南と最下位（２０位）新潟の一戦は、湘南がＦＷ鈴木章斗の２ゴールなどで５―２と勝利し、５月１１日の東京Ｖ戦以来、約半年ぶりにリーグ戦勝利を挙げた。湘南はＪ１リーグ３位タイの１９戦未勝利を止め、２０戦ぶりの勝利となった。前半３５分にＦＷロングボールに抜け出した鈴木章が冷静にＧＫとの１対１を制して先制