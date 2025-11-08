日本テレビ系の報道番組『news zero』でメインキャスターを務めるフリーアナウンサーの藤井貴彦が、16日に放送される『第15回ytv漫才新人賞ROUND2』（後4：00〜5：30※関西ローカル）で「言語化ゲスト」を務める。【一覧】『第15回ytv漫才新人賞ROUND2』の出場者12組読売テレビが主催する、芸歴10年目以内の関西若手漫才師を対象とした賞レース『ytv漫才新人賞』。年3回にわたって事前ROUNDを行い、各ROUNDの上位2組と、