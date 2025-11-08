元AKB48の女優・前田敦子（34）が、8日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、グループの代名詞的なビッグイベント「選抜総選挙」の裏話を明かした。次に発売するシングル曲の選抜メンバーやセンターを決めるため、09年からスタート。前田は第1、3回でトップ当選を果たし、2度センターを務めた。グループを象徴するイベントだったが、18年の第10回でその歴史に幕を閉じた。元々は東京・秋葉原の小さな劇