「自分の趣味として始めた車探しが、誰かと共有したいという気持ちに変わったんです。そこで、'20年9月に事務所の許可をいただいた上で、キャンピングカ―のレンタル事業の構想を始めました」【写真】安いのがウリ! 松本明子がレンタルしている軽自動車のキャンピングカー'82年、オーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ系）チャンピオン大会をきっかけに、芸能界入りを果たした松本明子。'90年代に人気を博したバラエテ