プロ野球・日本ハムは7日、国内FA権を取得していた中島卓也選手と玉井大翔投手との来季契約を結んだことを明かしました。中島選手は2008年ドラフト5位で福岡工から日本ハムに入団し17年目。日本ハムが最後に優勝した16年にはフルイニング出場を果たし、今季は32試合に出場していました。中島選手は残留の理由について「この歳になって1年でも長くやりたいという思いが強いので、ファイターズで最後までやっていきたいなと思います