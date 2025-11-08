【ニューヨーク共同】米西部オレゴン州の連邦地裁は7日、トランプ大統領が治安維持を名目に命じた州最大都市ポートランドへの州兵の派遣は、法的要件を満たしていないとして、認めないとする判決を下した。米メディアが伝えた。派遣に反対するオレゴン州とポートランド市が提訴し、同地裁は10月に一時差し止めを命じていた。政権側はポートランドで移民・税関捜査局（ICE）の取り締まりに抗議するデモが激化し、治安が悪化して