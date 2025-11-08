8日、2025明治安田J1リーグ第36節が行われ、鹿島アントラーズは横浜FCと対戦した。この試合をホームで迎えた鹿島は35節を終えた時点で首位。悲願の優勝へ着実に進んではいるものの、3試合連続でドローと足踏み状態。2位の柏レイソルに1ポイント差まで詰められており、この試合は絶対に勝利が必要となった。しかし、相手は残留争いに最後の望みを繋ぐ横浜FC。5ポイント差で17位につける横浜F・マリノスを抜くためには勝ち続けるしか