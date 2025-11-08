リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはマンチェスター・シティを率いるペップ・グアルディオラを絶賛した。リヴァプールはプレミアリーグ第11節でシティとの大一番を控えている。そんなビッグマッチを前にした記者会見でスロットは、今節で監督として1000試合目を迎える敵将について聞かれ、リスペクトを込めながら次のように讃えた。「彼のチームの試合を見るのはいつも楽しみだ。対戦相手を分析している中で、彼のチームと対戦