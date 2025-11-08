◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）首位の鹿島は横浜ＦＣを２―１で下し、勝ち点３を積み上げた。後半に立て続けにＦＷレオセアラ、知念慶がゴールを挙げた。＊＊＊これも“鬼木マジック”か。前節から先発４人を入れ替えた鹿島は、代わって先発した３人がゴール＆アシストをマークした。０―０の後半１７分、２トップの一角に抜てきされたＦＷ田川亨介の巧みな突破から、レオセ