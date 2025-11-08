１１月８日の京都１１Ｒ・室町Ｓ（ダート１２００メートル、ハンデ＝１６頭立て）は単勝１６番人気のペプチドヤマト（牡６歳、栗東・武英智厩舎、父ドレフォン）がゴール前で差し切って勝利を挙げた。勝ち時計は１分１０秒３（良）。６番枠から道中は中団で終始インを追走した。７、８番手で迎えた４コーナーは内ラチをぴったりに回り切った。直線はしっかりとためた脚を解放し、大きなストライドでグッと加速。グングンと進出