宝塚歌劇団は8日、星組の男役スター・ひろ香祐（ひろか・ゆう）が来年4月13日付けで専科に異動すると発表した。ひろ香は8月に退団した星組トップスター礼真琴ら、男役トップ5人を輩出した95期生の1人で、首席の礼に次ぐ次席で09年に入団。早くから演技派として知られ歌、ダンスとともに高い実力が評価されている。星組生としては来年1月1日に兵庫・宝塚大劇場で開幕する新トップスター、暁千星（あかつき・ちせい）の本拠地