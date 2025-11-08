歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。超人気お笑い芸人にダイエットを持ちかけた結果を明かした。番組終盤のCM中には、放送後にラジオの生放送を控えるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」があいさつに訪れたという。それまでに「今人生で一番太ってるんですよ」などと明かしていた和田は「伊達くんに一緒に痩せよ