日本相撲協会は8日、九州場所（9日初日、福岡国際センター）の懸賞の申し込み本数を発表した。15日合計では2177本で過去最多だった昨年（1821本）を356本上回った。内訳は結び指定が297本で最多。力士では大の里が164本でトップとなり、地元熊本出身の草野改め義ノ富士が134本で続いた。新規申し込みは15社で、明星食品、華味鳥、金沢カレーのチェーン店「チャンピオンカレー」（大の里指定）などが新たに懸賞を提供する。年