岐阜南署は8日、道交法違反（酒気帯び）の疑いで岐阜市、医師諏訪哲也容疑者（60）を現行犯逮捕した。容疑を否認している。逮捕容疑は8日午前10時55分ごろ、同市細畑華南の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。署によると、店の駐車場に入ろうとしたところトラックに追突。駆け付けた署員が酒の臭いに気付き、呼気検査で基準値を超えるアルコールを検出した。