県は8日、胎内市で高病原性鳥インフルエンザの発生を疑う事例が確認されたと発表しました。確認されたのは、採卵鶏を約28万羽飼育している胎内市の農場です。県によると8日朝、農場関係者が下越家畜保健衛生所に「死ぬニワトリの数が増えるなどの異常がある」と通報しました。保健所が立ち入り検査を行い、A型インフルエンザの簡易検査で陽性が確認されたということです。現在、同保健所で遺伝子検査が実施されていて、陽性が確認