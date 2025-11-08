国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている京都市右京区の観光地に、地元の和文具メーカーが初めての実店舗を開いた。築100年超えの町家を改装し、昔ながらの技法で作られた友禅和紙の文房具や雑貨の魅力を国内外の観光客に発信する。【写真】友禅和紙を使ったお洒落な文房具が並びます…！店内にはノートやメモ帳などの文房具をはじめ、筆箱やカードケース、扇子といった身近な小物類まで多様な和紙製品が並ぶ。定番の