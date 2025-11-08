◆明治安田J1リーグ第36節東京V0―0福岡（8日、福岡・味の素スタジアム）前半キックオフ直後に福岡にピンチが訪れる。スローインからボールを運ばれたシュートをGK小畑が好セーブ。その後はボール保持で相手を上回るものの、決定機をつくれない。FKから奈良がヘッドでゴールを狙うが相手GKに阻まれ、前半終了間際の碓井の打点の高いヘディングもゴールネットを揺らすことができなかった。後半、福岡は紺野とサニブラウンハ