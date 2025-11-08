宮崎市内で行われている日本代表「侍ジャパン」の強化合宿に参加しているソフトバンク松本裕樹投手（29）が8日、合宿3日目で始めてブルペン入りした。日本シリーズ終了から日が浅いため、ここまで軽めのキャッチボールなどで調整を続けていた。この日は、キャッチボールを終えた後にブルペンに移動し、変化球も交えながら捕手に立ってもらい30球程度を投じた。松本裕は「（力は）6〜7割。変化球もしっかり曲がってくれていると