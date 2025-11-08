福岡管区気象台は8日午後3時27分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞9日は、前線を伴った低気圧が九州北部地方を通過するため、9日明け方ごろ、局地的に雷を伴い激しい雨が降る所がある見込み。予想以上に雨雲が発達した場合、大雨注意報（浸水害）を発表する可能性がある。＜降水量の予想（多い所）＞8日午後6時から9日午後6時まで1時間降水量30ミリ（全域）24時間降水量50ミリ（全域）◇