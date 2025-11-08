元テレビ東京のフリーアナウンサー福田典子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。靴職人でタレント・花田優一（30）との交際が順調であることを匂わせた。福田アナは7日にTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。一部週刊誌で報じられていた離婚と花田との交際を認め、すでに同棲していることも告白した。出演後に更新したインスタグラムでは「初TOKYO MX5時に夢中！ありがとうございました！