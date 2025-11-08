２１年の東京新聞杯など重賞を３勝したカラテ（セン９歳）が８日、東京競馬場の誘導馬としてデビュー。主戦だった菅原明良騎手（２４）＝美浦・高木＝も駆けつけ、“第２の馬生”のスタートを祝った。重賞初制覇の思い出の地に帰ってきた。カラテは屈腱炎を発症し、７月に現役を引退。東京競馬場で誘導馬になることが発表され、大きな話題を呼んでいた。１Ｒから後方誘導で始動。最初こそ走りたい気持ちを抑えるのに一生懸命だ