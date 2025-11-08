ボートレース江戸川「月兎ソースカップ」の2日目が、8日に行われた。7Rで楠原翔太（34＝福岡）が逃げて当地初勝利。今回が17年10月以来、約8年ぶり2回目の江戸川出走。前回は3着が最高だったが、絶好枠のチャンスをモノにした。「（7Rは）高田（明）さんが良さそうで捲られると思ったけど、スタートが決まったから良かった。乗りやすいペラにはしているが、足はいい人と比べると弱いかな。ペラを合わせたいけど、まだ合って